"Мита не працюють. Експорт металобрухту зріс у 20 разів", — економіст

Олександр Охріменко на своїй сторінці в Facebook прокоментував ситуацію з експортом металобрухту з України.

"У чому стратегія України? Хочу звернути увагу, що за вісім місяців 2021 року експорт брухту чорних металів збільшився в річному численні в 20 разів, до 335 тис. тонн, левова частка якого вже пішла в Туреччину. Їх навіть вже не зупиняє наш поточний розмір мита на експорт брухту в 58 дол. за тонну, так ці втрати вони компенсують різними формами державної підтримки. Так навіщо вони будуть витрачати свої бюджетні гроші і наповнювати наш бюджет. Нехай краще купують дешевше наш лом. І на тлі всього цього, одним з пунктів можливої угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, є обнулення мита на металобрухт", — пише він.

Наостанок економіст розкритикував підхід держави в стратегічно важливій галузі.

"Чому Туреччина експортує готову продукцію, а ми сировину. Так ми ж самі вибираємо такий шлях співпраці між країнами. Самі вирішуємо стати сировинним придатком Туреччини, яка за рахунок нашої ж сировини розвиває свій промисловий експорт і економіку зокрема", — завершив експерт.

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