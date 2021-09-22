Осіннє рівнодення: чому 22 вересня є днем для безліч прикмет і обрядів

Осіннє рівнодення: чому 22 вересня є днем для безліч прикмет і обрядів

Осіннє рівнодення в астрології і в нумерології — це один з найважливіших днів року

Сьогодні осіннє рівнодення — день, коли світлий і темний час доби зрівнялися і тривають по 12 годин. А сонце можна побачити одночасно з обох полюсів Землі. Це астрономічне явище зазвичай стає приводом для безліч прикмет і обрядів.

Чого точно не можна робити і як правильно зустріти цей день, йдеться 22 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Те, що відбувається сьогодні в небі, астроном Михайло називає суто астрономічним явищем. Тобто це період, коли сонце перетинає уявний небесний екватор.

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"У цей період Земна куля освітлюється рівномірно. Явище повторюється з року в рік. Так само як схід сонця. Нічого особливого в цьому немає", — зазначає Михайло.

Проте в астрології і в нумерології це один з найважливіших днів року, пояснює астрологиня Наталія Смоліна.

"У цей день відкриваються небеса. Ми переходимо в кардинальний знак. Кардинал — це уперед, вирішує, куди йти і що робити. А відтак — це чи не найкращий час для перебудов, мрій і виправлення помилок. Добре підбивати підсумки, завершувати якісь свої справи, а також переглядати свої плани на майбутнє і писати нові", — зазначає вона.

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Поміж тим позбавитися старих і зламаних речей, винести з дому непотрібний одяг і відпустити старі образи. Сваритися не треба в цей день. Вважається, що якщо посваритися — буде важко налагодити стосунки, брати чи давати у борг.

"Якщо навіть якісь конфлікти на роботі, краще в них не вступати. Краще не доводити свою правоту. Якщо конфлікт треба вирішити — перенести на інший день", — радить парапсихолог і езотерик Дмитро Дульський.

Бо осіннє рівнодення ще у давні часи було великим святом збирання врожаю і підготовки до наступного року.

Втім, якщо тоді задля цього палили вогні, а найсмачнішу їжу виносили на кладовища — зараз дипломований маг викладає на стіл те, що росте біля дому. А для підсилення ефекту в ритуал додає вогню і води.

За народними повір'ями, яка погода буде цього дня, така осінь і очікується. А у більшості регіонів сьогодні трохи прохолодно.

Дмитро виправдовує таку погоду. Каже, що це просто натяк на перепочинок. І хоча б один вечір не поспішаючи запалити вдома свічки для настрою, ну і чимось небуденним пригоститися.

Нагадаємо, що зірки пророкують на 20-26 вересня 2021 року.

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