Найбільша мережа аптек "Подорожник" відкрила мобільну аптеку на Рівненщині

У цьому регіоні це перша мобільна аптека, яка буде обслуговувати 45 віддалених населених пунктів. Її робота розпочнеться з 20 червня 2024 року.

Головна мета ініціативи – покращити доступ до необхідних медикаментів людей у селі та забезпечити високоякісне обслуговування.

"Завдяки мережі аптек "Подорожник" Рівненщина починає проєкт у віддалених громадах, які потребують допомоги і це дійсно допомога людям, це їхнє здоров’я, безпека. Є у нас проблеми з інфраструктурою і такі засоби дуже потрібні. Бажаю надалі розвивати цю справу в Україні. Ми завжди будемо знову раді зустрічати Подорожник з ініціативами у нашому регіоні. Бажаємо Подорожнику процвітання", – сказав під час відкриття перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін.

Аптечний пункт оснащений всіма базовими речами для того, щоб здійснювати відпуск лікарських засобів згідно чинного законодавства України. Жителі віддалених сіл Рівненської області зможуть отримувати все необхідне за державною програмою "Доступні ліки". Для цього аптека оснащена мобільним інтернетом Starlink. Крім того, у асортименті також будуть усі препарати відповідно до потреб людей, а також біологічно активні добавки (БАДи), засоби гігієни й догляду та інше. Асортимент мобільної аптеки буде гнучко коригуватися відповідно до потреб жителів кожного з населених пунктів, які вона обслуговує.

"Зовсім недавно нам дозволили відкривати мобільні аптечні пункти і це наш перший такий пункт. Я радий, що ми відкриваємо його у Рівному, а базуватися він буде у Зарічнянському районі. Аптека "Подорожник" – це про доступність, у нас вже близько 2000 аптек по всій території України. Ми найбільший оператор в селах, але не всюди є можливість відкрити аптеку. Тому завдяки таким мобільним аптечним пунктам ми можемо дійти туди, де немає аптеки", – розповів під час відкриття СЕО мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

За його словами, в першу чергу, населені пункти обирали за запитом людей.

"Коли люди кажуть, що їм потрібен мобільний аптечний пункт, то ми чуємо ці громади, чуємо місцеву владу. Відповідних звернень зараз дуже багато по всій країні. Ми як мережа завжди йдемо до людей і будуємо найбільшу доступність в країні. Я тішусь, що завдяки таким змінам у нашому законодавстві ми можемо бути ще ближчими до людей, приїздити до них там, де вони живуть і де немає аптек, забезпечувати їх ліками. Цим самим ми можемо виконувати нашу основну місію – надавати якісну фармацевтичну опіку Україні", – сказав СЕО.

При створенні мобільної аптеки команда Подорожника врахувала вимоги, стандарти та потреби місцевих жителів. Усе створили продумано, щоб надавати якісні фармацевтичні послуги. Дуже важливо, що мобільна аптека оснащена сучасним обладнанням для зберігання ліків у відповідних до законодавства умовах, враховуючи температурні режими.

Мережа аптек "Подорожник" також відповідально підходить до навчання фармацевтів, щоб вони надавали клієнтам однаково якісний сервіс у кожній аптеці мережі. У мобільній аптеці буде працювати 2 фармацевти з досвідом роботи у професії близько 20 років.

Люди отримуватимуть у мобільній аптеці професійні консультації та допомогу у виборі необхідних засобів для підтримки здоров’я та увесь спектр якісної фармопіки.