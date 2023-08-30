Перепони для експорту в Узбекистан усунуті — Спілка молочних підприємств України

В Україні сподіваються потіснити на цьому ринку виробників з рф та Білорусі.

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) спільно з Посольством Республіки Узбекистан та іншими бізнес-асоціаціями взяли участь в усуненні митних перепон, які заважали експорту української молочної та іншої харчової продукції до цієї країни, йдеться в повідомленні СМПУ.

"Узбекистан останні 5 років активно розвивається. Це цікавий ринок збуту для наших виробників молочної продукції. За кількістю потенційних споживачів він майже дорівнює Україні. І якщо вдасться здешевити логістику, наші підприємства можуть потіснити на цьому ринку виробників з росії та Білорусі", — розповідає "Бізнес Телеграфу" голова Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський.

Він уточнив, що Узбекистан був ринком збуту для українських молочних підприємств до початку повномасштабного вторгнення рф. Основні конкуренти на цьому ринку сьогодні — виробники з росії та Білорусі, які мають перевагу — більш дешеву логістику.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року Україну через війну залишили понад 8 млн українців, що позначилося на купівельній спроможності ринку. Щоб уникнути суттєвого скорочення виробництва, за словами Чагаровського, виробники шукають ринки збуту молочної продукції.