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Синоптики попереджають про негоду в Україні: де сильно погіршиться погода

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Синоптики попереджають про негоду в Україні: де сильно погіршиться погода

Гроза. / Фото: pixabay.com

Негода накриє захід країни.

У середу, 30 серпня, у низці українських областей погіршиться погода. Оголошено І рівень небезпеки.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, на заході країни, у десяти областях, сьогодні очікуються дощі, град, шквали та грози.

"30 серпня в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у середу, 30 серпня, в Україні буде спекотна погода. Втім, попереджали синоптики, що деякі області заллє дощами. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  Випробування спекою! Дощ і грози будуть, але не у всіх

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Дата публікації
Перегляди
2086
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