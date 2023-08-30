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Синоптики предупреждают о непогоде в Украине: где сильно ухудшится погода

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Синоптики предупреждают о непогоде в Украине: где сильно ухудшится погода

Возможны грозы. / Фото: pixabay.com

Ненастье накроет запад страны.

В среду, 30 августа, в ряде украинских областей ухудшится погода. Объявлен I уровень опасности.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на западе страны в десяти областях сегодня ожидаются дожди, град, шквалы и грозы.

"30 августа в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в среду, 30 августа, в Украине будет жаркая погода. Впрочем, предупреждали синоптики, что некоторые области зальют дождями.

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Дата публикации
Просмотры
2235
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