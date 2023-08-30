Курс валют на 30 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменялся с 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 30 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро и злотый в сутки выросли в цене на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,51 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,83 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 39,00 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 42,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,75 – 38,60 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,15 грн

"ПУМБ" — 37,75 — 38,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,70 – 41,70 грн

"ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,80 – 9,29 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,30 грн

"Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн

"ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, с 2024-го украинцам перечислят минималку. Так, с января следующего года минимальная зарплата будет составлять 7100, а уже с июля – 8000 гривен.

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