Що потрібно знати про крипторинок. ТОП-10 висновків від Олександра Орловського

Ринок криптовалют відкритий для кожного, але важливо розуміти його закони. Як циклічність, сезонність і автоматизація допомагають заробляти більше? Ділимося ключовими тезами з виступу засновника української криптоспільноти Financial Freedom Academy (FFA) Олександра Орловського на бізнес-форумі МВС Business Club у Відні.

Відмінність криптовалюти від традиційних валют. Криптовалюти більше схожі на акції чи золото, ніж на звичайні валюти. Біткоїн не є конкурентом долара, але він конкурент золота.

Доступність крипторинку. Ринок криптовалют – це найбільш доступний ринок, який працює 24/7, дає доступ до необмеженої ліквідності та можливість запустити торгівлю з невеликої суми в 500 гривень або навіть без бюджету.

Циклічність крипторинку. Кожні чотири роки в крипті все повторюється. Аналітики пов’язують це з комбінацією кількох факторів, зокрема халвінгом, коли біткоїни починають видобуватися вдвічі менше. Зараз ми знаходимось у середині циклу, що зростає.

Сезонність крипторинку. Практично завжди вартість крипти підіймається у холодний період року – друга половина осені, зима й перша половина весни. Це результат аналізу поведінки ринку за останні 14 років.

Потенціал дешевих монет. У дешевших криптовалют більший потенціал до зростання. Поки біткойн росте двічі, інші монети роблять десятки іксів. До прикладу, SOLANA дала х10 на рік, РЕРЕ – х25.

Заробіток на обвалі цін. Якщо б вартість крипти не падала, трейдери б не могли на ній заробити. Для цього треба відчути пульс економічних криптоциклів і користуватись ними. Тобто купляти монети дешевше, усвідомлюючи прогноз щодо їхнього зростання.

Автоматизована торгівля. Налаштування і автоматизація торгових ботів за допомогою алгоритмів забезпечує стабільний дохід навіть для новачків (приблизно 15–20% на місяць при консервативних налаштуваннях).

Розподіл портфеля. Оптимальним варіантом є баланс між консервативними активами (наприклад, Ethereum, Bitcoin, Solana) та мем-токенами

Інвестиції та регулювання ETF: Цього року найбільші світові фонди отримали дозволи на ETF Bitcoin та Ethereum. Запуск ETF на біткоїн і Ethereum у США відкриває ринок для великих фондів, що додатково стимулює його зростання. Це може стати криптопаливом в 2025 році.

Ринок криптовалют – це молодший брат фондового ринку. Він в 40-50 разів менший, ніж фондовий ринок, але має всі шанси його наздогнати. Криптовалютний ринок – це не про технологію. Це про фонди, маркетмейкерів, маніпуляції, ІКСИ, витрушування хом'яків, про зростання без причини, і падіння на гарних новинах.



Отже, криптовалюти стають невід’ємною частиною фінансової системи з величезним потенціалом зростання. Ретельний аналіз ситуації на ринку та зважена стратегія інвестування у криптоактиви дозволяє забезпечити стабільний дохід навіть новачкам.