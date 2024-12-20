Вчені знайшли вразливість у стійких до антибіотиків бактеріях

Вчені виявили важливу вразливість у бактеріях, стійких до антибіотиків. Це відкриття може підвищити ефективність вже наявних ліків.

Про це повідомив Technische Universität Dresden.

Дослідження розкриває генетичні механізми, що забезпечують стійкість бактерій до медикаментів. Зокрема, вчені з'ясували, чому одні бактерії швидше адаптуються до антибіотиків, а інші — відстають.

"Наша робота зосереджена на системі інтегронів, генетичному наборі інструментів, які бактерії використовують для адаптації до навколишнього середовища шляхом обміну генами, в тому числі генами стійкості до антибіотиків", - зазначив керівник дослідницької групи Інституту Пастера в Парижі професор Дідьє Мазель.

Система інтегронів, яка дозволяє бактеріям обмінюватися генами резистентності, відіграє ключову роль у цьому процесі. За допомогою новітніх методів мікроскопії, вчені дослідили, як ДНК бактерій взаємодіє з білками-рекомбіназами і визначили, які комплекси на ДНК забезпечують швидку адаптацію.

"Вчені вважають, що слабкість системи можна використати для розробки додаткових методів лікування, які використовуватимуть або створюватимуть нестабільні ДНК-білкові комплекси. Це може супроводжувати існуючі антибіотики та дати їм додаткову часову перевагу перед бактеріями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчені вперше провели розтин найрідкіснішого зубатого кита.

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