Ученые обнаружили уязвимость в устойчивых к антибиотикам бактериях

Ученые проявили важную уязвимость в бактериях, устойчивых к антибиотикам. Это открытие может повысить эффективность уже имеющихся лекарств.

Об этом сообщил Technische Universität Dresden.

Исследование раскрывает генетические механизмы, обеспечивающие устойчивость бактерий к медикаменту. В частности, ученые выяснили, почему одни бактерии быстрее адаптируются к антибиотикам, а другие отстают.

"Наша работа сосредоточена на системе интегронов, генетическом наборе инструментов, используемых бактериями для адаптации к окружающей среде путем обмена генами, в том числе генами устойчивости к антибиотикам", — отметил руководитель исследовательской группы Института Пастера в Париже профессор Дидье Мазель.

Система интегронов, позволяющая бактериям обмениваться генами резистентности, играет ключевую роль в этом процессе. С помощью новейших методов микроскопии ученые исследовали, как ДНК бактерий взаимодействует с белками-рекомбиназами и определили, какие комплексы на ДНК обеспечивают быструю адаптацию.

"Ученые считают, что слабость системы можно использовать для разработки дополнительных методов лечения, которые будут использовать или создавать нестабильные ДНК-белковые комплексы. Это может сопровождать существующие антибиотики и дать им дополнительное временное преимущество бактериям", — говорится в сообщении.

Напомним, ученые впервые провели вскрытие редчайшего зубатого кита.

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