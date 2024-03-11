Stolitsа Group пропонує учасникам програми «єОселя» 240 готових квартир у ЖК «Варшавський»

У межах програми доступного кредитування житла «єОселя» у ЖК «Варшавський» готові до продажу 240 квартир у готовому будинку 7.6. Проект реалізує компанія Stolitsа Group.

Програма «єОселя» передбачає фіксовану процентну ставку на весь термін кредиту — 7%. Для громадян пільгових категорій вона складає лише 3%. Мінімальний початковий внесок — 20%. Кредит надається строком на 20 років.

Подати заявку на державну іпотеку можна в мобільному додатку Дія. Також можна отримати консультацію в офісі продажу ЖК «Варшавський» (ТРЦ Retroville, вхід №4 або №5 поруч з сервісним центром МВС, телефон: 067 693 8826). Центральний офіс продажу розташований на вул. Б. Хмельницького, 12-А, телефон: 067 261 1477.

Переглянути планування будинку 7.6 можна на сайті.