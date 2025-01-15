Трейдерів України й Польщі обʼєднали на конференції FFA CRYPTO RISE

Тренди та актуальні інструменти заробітку, вплив світових подій на ринок та правила ефективної самоорганізації для успішного інвестування в крипту. Одне з найбільших освітніх криптоком’юніті України Financial Freedom Academy (FFA) об’єднало майже 600 учасників з Києва та Варшави на конференції FFA CRYPTO RISE.

FFA продовжує ділитися експертизою у світі криптовалют – від тенденцій ринку до ефективних інструментів заробітку. Конференція, як і інші масштабні івенти спільноти, є частиною освітньої програми та нетворкінгу, де учасники можуть познайомитись з однодумцями та менторами, обмінятись ідеями та вдосконалювати свої підходи до роботи з криптовалютами.

FFA CRYPTO RISE завжди стає джерелом інсайтів та експертних порад для новачків та досвідчених учасників криптовалютного ринку, які хочуть переглянути свої методи роботи на крипторинку. На конференції виступили запрошені спікери Дмитро Карпіловський, ідеолог та засновник спільноти інвесторів, та Євген Драніщев, коуч по персональним та бізнес-стратегіям. А також експерти клубу FFA: Мaria Merlyn (заступниця керівника аналітиків з трейдингу), Кирило Lakerio (керівник крипто-напрямків та аналітик) та DED.USD (керівник команди аналітиків з трейдингу).



Засновник FFA Олександр Орловський розповів про власні пріоритети на наступний рік та напрямки, які можуть стати найбільш прибутковими. На його думку, це використання ботів для автоматизації торгівлі, трейдинг, інвестиції у рідкісні дропи та ІСО, а також короткострокові операції на споті.

«Існують десятки моделей роботи з криптовалютним ринком. Ми ділимось своїми напрацюваннями та досвідом, щоб учасники могли підібрати саме ті, які підходять їм – за терміном окупності, бюджетом та часом роботи. І як показує досвід FFA, такі індивідуальні стратегії ефективні, і лише за минулий рік наші учасники сумарно заробили понад $8 млн», – розповів Олександр Орловський.

Нагородження учасників конференції FFA CRYPTO RISE

FFA започаткували нову традицію спільноти – нагороджувати найуспішніших студентів за результатами заробітку на криптоінструментах. Понад 100 учасників конференції вже отримали свої нагороди в семи «вагових» категоріях – від доходу у $300 без бюджету до заробітку понад $50 000. Такі кейси вкотре підтверджують – отримати прибуток на крипторинку можна навіть без вкладень, лише завдяки своїм знанням та підтримці менторів FFA.

Подія вчергове стала майданчиком для актуалізації та обміну стратегіями і неформального спілкування з експертами й колегами-криптоінвесторами. Спільнота планує підняти планку якості івентів ще вище, а також оголосила про зміну назви клубу на FFA Level X Club.