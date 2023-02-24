Українці за кордоном: як не втратити зароблених грошей

Переїзд до іншої країни – це завжди виклик. Українці, які переїхали жити до інших країн, зізнаються, що працевлаштування та сплата податків є складною системою. А без знання мови та законодавства — виникають проблеми.

Про це розмова з нашим експертом, директором з розвитку бізнесу RT TAX Гедрюсом Лужинасом.

– Українці, що рятуються від війни і переїжджають до інших країн, шукають роботу. Можливо є універсальні поради, як не втратити зароблених грошей?

– Перше – ніколи не погоджуйтеся на нелегальну роботу. Друге: ніколи не погоджуйтеся отримувати зарплату готівкою, попросіть перерахувати зарплату на ваш банківський рахунок. І третє – при кожній виплаті зарплати вимагайте платіжну відомість, де видно, скільки грошей ви заробили, скільки податків вирахували та скільки їх надійшло на ваш банківський рахунок.

– В Україні, зазвичай, працівники не перевіряють, скільки податків сплачено з їхньої зарплати. Тому в іншій країні важко налаштувати свою свідомість і почати перейматися цим.

– Оскільки вже 20 років працюємо у сфері оподаткування, то можу розповісти, що варто знати українцям, які працюють у Європі. Після закінчення року, кожен роботодавець видає річну форму, в якій зазначено, яка була зарплата та скільки було сплачено податків. І найважливіше – це декларація про доходи, яку потрібно подавати за кожен рік, коли ви працювали в країні.

– Ті, хто вже працює і приїхав з України раніше, як їм перевірити, чи вони правильно сплачують податки?

– Інформації про податки та систему оподаткування кожної країни є достатньо, однак більшість інформації англійською мовою, а українською мовою її майже немає. Ми відкрили спеціальний відділ, який буде обслуговувати українців рідною мовою та відповідати на всі запитання. Завжди можна надіслати нам копію своєї платіжної відомості, ми перевіримо, чи податки правильно вирахувано.

– Де взяти дані, щоб правильно заповнити декларацію?

– Якщо ви – людина, яка любить перетравлювати інформацію, у вас є можливість правильно заповнити декларацію самостійно. Якщо немає часу або ви не така людина, то точно звернетеся до консультантів. Так робить більшість європейців.

Є гарна новина для українців: після подання декларації та підрахунку більшість з них отримує відшкодування податку, через низькі доходи та високі неоподатковувані суми в європейських країнах.

– Після повернення податку людина може втратити соціальну допомогу?

– Ні, декларація доходів таки забезпечує отримання соціальних виплат, а повернення податку є грошовим бонусом.

– Скільки триває відшкодовування податку, яка вартість такої послуги?

На повернення податку можна чекати від двох до шести місяців. Ми ніколи не стягуємо комісії наперед, чекаємо, допоки наш клієнт отримає відшкодування податку, у більшості випадків це відсоток від повернутої суми.

Більше інформації про процес подання податкової декларації: podatkyvevropi.com.