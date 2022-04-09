Уряд України юридично запровадив повне торговельне ембарго проти РФ

Заборона такого імпорту блокуватиме валютні щорічні надходження щонайменше у розмірі 6 млрд доларів.

Кабінет України юридично закріпив рішення про припинення торговельних відносин із країною-агресоркою російською федерацією.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини".

"Було ухвалене дужу важливе рішення. Це, по суті, юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин з Росією. Це означає, за нашою оцінкою, заборона такого імпорту блокуватиме валютні щорічні надходження щонайменше у розмірі 6 млрд доларів. Це означає, що ці кошти не отримає бюджет ворога, який не спрямують на фінансування війни в Україні", - сказала вона.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук на своїй сторінці також додав, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.

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