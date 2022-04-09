Уряд України юридично запровадив повне торговельне ембарго проти РФ

Заборона такого імпорту блокуватиме валютні щорічні надходження щонайменше у розмірі 6 млрд доларів.
Кабінет України юридично закріпив рішення про припинення торговельних відносин із країною-агресоркою російською федерацією.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини".
"Було ухвалене дужу важливе рішення. Це, по суті, юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин з Росією. Це означає, за нашою оцінкою, заборона такого імпорту блокуватиме валютні щорічні надходження щонайменше у розмірі 6 млрд доларів. Це означає, що ці кошти не отримає бюджет ворога, який не спрямують на фінансування війни в Україні", - сказала вона.
Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук на своїй сторінці також додав, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.
Читайте також:
- Стало відомо, коли ЄС обговорить зменшення залежності від нафти та газу з РФ
- Російські банки намагаються обходити санкції: Єрмак розповів, як з цим боротиметься Україна
- Компенсація за зруйноване житло 2022 року: інструкція для отримання допомоги
- Мінфін РФ вперше провів розрахунки за боргами в рублях