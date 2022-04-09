Правительство Украины юридически ввело полное торговое эмбарго против РФ

Запрет такого импорта будет блокировать валютные ежегодные поступления, по меньшей мере, в размере 6 млрд долларов.

Кабинет Украины юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений со страной-агрессорской российской федерацией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в эфире совместного телемарафона "Единые новости".

"Было принято очень важное решение. Это, по сути, юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Россией. Это значит, по нашей оценке, запрет такого импорта будет блокировать валютные ежегодные поступления по меньшей мере в размере 6 млрд долларов. Это значит, что эти средства не получит бюджет врага, который не будут направлен на финансирование войны в Украине", — сказала она.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук на своей странице также добавил, на заседании в субботу правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.

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