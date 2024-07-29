В Україні різко здорожчав популярний овоч

Ціни зросли вперше від початку року.

В Україні зросла ціна на цибулю. Основною причиною здорожчання цього овоча стало скорочення пропозиції ріпчастої цибулі на українському ринку через сезонний фактор.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 27 липня виробники відвантажували цибулю по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж на початку тижня.

Гравці ринку зазначили, що причиною зростання цін став період міжсезоння. Так, багато фермерів уже завершили реалізацію наявних обсягів цибулі, водночас збирання врожаю пізніших сортів поки що розпочали лише поодинокі господарства.

Аналітики додали, що навіть після такого помітного зростання цін зараз цибуля в Україні коштує в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці липня 2023 року.

На думку фермерів, подорожчання цибулі є тимчасовим явищем. Вони зауважили, що знижувальний ціновий тренд на ринку відновиться, щойно пропозиція ріпчастої цибулі з місцевих господарств почне збільшуватися.

Раніше стало відомо, що в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%.

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