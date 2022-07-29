Конфузи на весіллі Діани і принца Чарльза

На кожному королівському весіллі трапляються кумедні ситуації, про які потім всі говорять.

Сьогодні, 29 липня, виповнюється 41 рік від моменту як Діана Спенсер вийшла заміж за принца Уельського Чарльза. І на їхньому "весіллі століття" теж сталися кумедні ситуації.

20-річна Діана йшла до вівтаря собору Святого Павла під руку зі своїм батьком Джоном, восьмим графом Спенсером, перед запрошеними на церемонію 3500 гостями. Ще 750 мільйонів осіб дивилися телевізійну трансляцію.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Associated Press

Недивно, що Діана, вимовляючи свою весільну клятву переплутала слова і назвала Чарльза ім'ям його батька Філіпом. Леді Ді назвала нареченого Філіпом Чарльзом Артуром Джорджем, замість того щоб сказати Чарльз Філіп Артур Джордж. Але схибив і принц Чарльз.

Замість того щоб сказати "обіцяю розділити з тобою все, що мені належить", він сказав "обіцяю розділити з тобою все, що тобі належить".

День весілля цієї пари був сповнений традицій. Але були внесені і деякі елементи, які зазнали змін. Діана Спенсер була першою королівською нареченою, яка відмовилася від фрази "коритися" чоловікові в своїй весільної клятві. Цю традиційну частину обітниці прибрали на прохання молодят. Інші королівські наречені — Кейт Міддлтон, Меган Маркл і принцеса Йоркська Євгенія — теж не вимовляли таку обітницю на своїх весіллях.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Associated Press

Шлюб пари тривав 15 років і закінчився розлученням 1996 року.

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