В Україні вдвічі впали ціни на популярну ягоду

Цього року старт сезону малини відбувся на три тижні раніше через сприятливу погоду. Це, свожю черго, відчутно вплинуло на ціни.

Про це розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м.Львів) Тетяна Попович, передає "УНІАН".

У порівнянні з минулим роком вартість малини знизилася із 350 гривень за кілограм до 180 гривень за кілограм, що менше на 48,57%.

Водночас внутрішній ринок залишається стабільним. Для прикладу, ціни на черешню сьогодні практично зрівнялися із показником аналогічного періоду минулого сезону. Вони варіюються залежно від регіону та якості продукції.

"У середньому сьогодні на гуртовому ринку "Шувар" ціни черешні становлять близько 45-90 грн за кілограм. Завдяки ранньому початку сезону, перша черешня 2024 року коштувала на 30% дешевше, ніж на початку сезону минулого року. Завдяки сприятливій погоді ринок вдосталь насичений черешнею, передумов для цінових стрибків немає", – каже Попович.

Вона додала, що ситуація на ринку малини та черешні 2024 року відзначається коливаннями цін та обсягів виробництва

"Але країнські ягоди залишається на досить високому рівні, незважаючи на економічні труднощі в країні", - вказано у повідомленні.

Крім того, в Україні на полицях магазинів здорожчали популярні харчові продукти — м'ясо та сало.

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