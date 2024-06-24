Дощі та грози: де в Україні 25 червня погіршиться погода

В Україні 25 червня очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах пройдуть грозові дощі.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

"Мінлива хмарність. На Лівобережжі місцями короткочасний дощ, вдень з грозою, на решті території без опадів. В західних областях вночі та вранці місцями туман", - зазначили синоптики.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 16-21°. Вдень 22-27°, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму 25-30°. В Карпатах вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Прогноз погоди на Київщині

У вівторок - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Раніше синоптик дав прогноз погоди до кінця місяця.

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