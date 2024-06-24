Погода в Україні: прогноз на тиждень, 24-30 червня

До кінця червня в Україні очікується доволі комфортна погода з періодичними невеликими дощами. На заході країни опади будуть більш інтенсивними.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.com.

Погода 24 червня

У понеділок вдень у більшості областей, крім західної частини та Криму, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозою. Температура повітря вдень становитиме +24…+29 °С, на півдні та у Криму повітря прогріється до +32 °С, а на заході країни буде +19...+24 °С.

Погода 25 червня

У вівторок, за даними синоптика, в Україні буде переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, а також східних регіонах пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Швидкість вітру буде 7-12 м/с. Температура вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С, у південній частині місцями розігріє до +31 °С.

Погода 26 червня

У середу в Україні також буде переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, східних регіонах та у Карпатах пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С, а на крайньому півдні температура підвищиться до +30 °С.

Погода 27 червня

У четвер на території України переважно без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північний, у західній частині східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С.

Погода 28 червня

У п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С.

Погода 29 червня

У суботу по всій території України опадів не передбачається. Вітер східний / південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +25...+30 °С.

Погода 30 червня

У неділю в Україні утримається тепла та суха погода, лише вдень у західній частині пройдуть грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +28...+33 °С.

Раніше ТСН.ua з'ясув, яка погода чекає нас у червні.

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