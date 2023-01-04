Як купити долар в Україні під час війни

Чи можна придбати валюту в Україні? З 24 лютого НБУ обмежив її продаж населенню. Зараз курс значно зріс, але ситуація з обміном стала трохи кращою.

Як можна купити долари в Україні: 4 способи

Є кілька актуальних варіантів для покупки:

обмінники;

банки;

криптовалюта;

у приватних осіб.

Проте купити валюту з рук — ризикований вибір. По-перше, згідно з українським законодавством такий обмін є адміністративним правопорушенням. По-друге, приватні особи не надають ліцензії.

Обмін валют в обмінних пунктах

Купівля в обмінниках — найпростіший, найдоступніший і водночас легальний спосіб. Звичайно, якщо в пункту є ліцензія на здійснення валютної діяльності. Проте він має свої мінуси.

Тут курс долара диктує ринок, тому він значно вищий за вказаний НБУ. Наприклад, наприкінці листопада за 1 USD в обмінниках просили 40,0–40,3 грн. Хоча офіційний курс залишається на позначці 36,6 грн.

Як купити долари в банку?

Валютний курс у банках вигідніший, оскільки його контролює держава. Але через підвищений нагляд НБУ тут набагато більше обмежень.

Сьогодні є 3 способи купити долари в українському банку.

1. Валютний депозит до 100 тис. грн (в еквіваленті)

Наприкінці липня НБУ дозволив банкам відкривати валютні депозити. У рамках такої пропозиції клієнт може купити долари в безготівковій формі на суму до 100 тис. грн на місяць. Мінімальний термін вкладу — 3 місяці, без права дострокового розриву. Ставки зазвичай мінімальні — від 0,1% річних.

Після закінчення терміну дії депозиту валюту можна вивести на свій банківський рахунок або отримати готівкою.

2. Валютний депозит для тих, хто хоче зберегти заощадження від інфляції

Від 21 жовтня населення може купити безготівкові долари за офіційним курсом НБУ — 36,6 UAH/USD — і покласти на депозит від 6 місяців. Такий вклад не можна зняти достроково чи поповнити, але можна продовжити.

Але головна особливість нової пропозиції — клієнт отримує долари лише на певний час. Наприкінці терміну депозиту валюту потрібно буде знову конвертувати в гривню за актуальним на той момент курсом.

3. Купівля валюти готівкою

Ще у квітні НБУ дозволив українським банкам продавати придбану через каси валюту.

То чому банки майже не продають валюту готівкою? Причин може бути кілька, але основна, швидше за все, — контроль курсу державою. Через це банки повинні продавати долари дешевше, ніж реальний ринковий курс, що не вигідно в нинішніх умовах.

Як купити долари онлайн за допомогою криптовалюти?

У березні та квітні купівля валюти через крипту була одним із популярних способів конвертації гривневих заощаджень. Українці купували Bitcoin, Tether, Ethereum чи Litecoin за гривні, а потім виводили їх через долари.

Наприкінці квітня НБУ заборонив поповнення криптогаманців, брокерських рахунків та P2P-платежі у гривні, щоб зменшити її відтік із країни. Але ті, хто встиг купити криптовалюту до запровадження обмежень, може обмінювати її на долари чи інші фіатні валюти.

Один із простих і зручних методів виведення криптовалюти — через мобільний додаток ZEN.COM.

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