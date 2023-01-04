Как купить доллар в Украине во время войны

Можно ли купить валюту в Украине? С 24 февраля НБУ ограничил ее продажу населению. Сейчас курс значительно вырос, но ситуация с обменом стала немного лучше.

Как можно купить доллары в Украине: 4 способа

Есть несколько актуальных вариантов для покупки:

обменники;

банки;

криптовалюта;

у частных лиц.

Однако купить валюту с рук — рискованный выбор. Во-первых, согласно украинскому законодательству такой обмен является административным правонарушением. Во-вторых, частные лица не предоставляют лицензий.

Обмен валют в обменных пунктах

Покупка в обменниках — самый простой, доступный и при этом легальный способ. Конечно, если у пункта есть лицензия на осуществление валютной деятельности. Тем не менее у него есть свои минусы.

Здесь курс доллара диктует рынок, поэтому он значительно выше указанного НБУ. Например, в конце ноября за 1 USD в обменниках просили 40,0–40,3 грн. Хотя официальный курс остается на отметке 36,6 грн.

Как купить доллары в банке?

Валютный курс в банках выгоднее, так как его контролирует государство. Но из-за повышенного надзора НБУ, здесь намного больше ограничений.

На сегодня есть 3 способа купить доллары в украинском банке.

1. Валютный депозит до 100 тыс. грн (в эквиваленте)

В конце июля НБУ разрешил банкам открывать валютные депозиты. В рамках такого предложения клиент может купить доллары в безналичной форме на сумму до 100 тыс. грн в месяц. Минимальный срок вклада — 3 месяца, без права досрочного разрыва. Ставки обычно минимальные — от 0,1% годовых.

По истечении срока действия депозита, валюту можно вывести на свой банковский счет или получить наличными.

2. Валютный депозит для тех, кто хочет сохранить сбережения от инфляции

С 21 октября население может купить безналичные доллары по официальному курсу НБУ — 36,6 UAH/USD — и положить на депозит от 6 месяцев. Такой вклад нельзя расторгнуть досрочно, нельзя пополнить, но можно продлить.

Но главная особенность нового предложения — клиент получает доллары лишь на время. В конце срока депозита валюту нужно будет снова конвертировать в гривну, по актуальному на тот момент курсу.

3. Покупка валюты наличными

Еще в апреле НБУ разрешил украинским банкам продавать купленную через кассы валюту.

Так почему банки практически не продают валюту наличными? Причин может быть несколько, но основная, скорее всего, — контроль курса государством. Из-за этого банки должны продавать доллары ниже реального рыночного курса, что не выгодно в теперешних условиях.

Как купить доллары онлайн с помощью криптовалюты?

В марте и апреле покупка валюты через крипту была одним из популярных способов конвертации гривневых сбережений. Украинцы покупали Bitcoin, Tether, Ethereum или Litecoin за гривны, а затем выводили их через доллары.

В конце апреля НБУ запретил пополнение криптокошельков, брокерских счетов и P2P-платежи в гривне, чтобы уменьшить ее отток из страны. Но те, кто успел купить криптовалюту до введения ограничений, может обменивать ее на доллары или другие фиатные валюты.

Один из простых и удобных методов вывода криптовалюты — через мобильное приложение ZEN.COM.

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