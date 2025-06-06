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Історії найгучніших злочинів, скандалів і катастроф
Які скандали, злочини і стихійні лиха залишили слід в історії. Як все відбувалося, і як злочин було розкрито. Як склалася доля всіх учасників подій. Який урок людство винесло.
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