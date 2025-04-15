ROG Strix SCAR: нова ера ігрових ноутбуків стартує зараз!

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Ідеальна альтернатива для настільних ПК

Вже шість років ROG Strix SCAR тримає статус найпотужнішого флагмана лінійки ROG. За цей час все більше користувачів обирають ноутбуки, поєднуючи їх із великими моніторами та ігровими пристроями для створення комп'ютерної системи своєї мрії.

Ринок ігрових ноутбуків останніми роками виріс у 2,7 раза. Геймерам потрібні насамперед сьогодні продуктивність та універсальність. Відтау, модель ROG Strix SCAR 2025 року пропонує інноваційний дизайн корпусу - для відкриття нижньої панелі корпусу достатньо просто посунути кнопку-фіксатор, що робить апгрейд оперативної пам'яті та SSD легким і швидким. Strix SCAR 18 – єдиний у своєму роді ноутбук із такою інновацією, що підкреслює його унікальність на ринку.

Міцна основа

ROG Strix SCAR зберігає провідні позиції на ринку ігрових ноутбуків завдяки ідеально збалансованій конструкції корпусу та високоякісним компонентам.

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Новий ROG Strix SCAR доступний у версіях з екранами 16 та 18 дюймів, причому остання версія здобула значну популярність, спростовуючи міф про те, що компактний ноутбук завжди кращий. Коли справа доходить до ігрової продуктивності, портативність відходить на другий план – головну роль відіграє потужність.

Сучасний дизайн

Особливістю цьогорічних моделей ROG Strix SCAR є світлодіодний матричний дисплей AniMe Vision на кришці ноутбука, який до цього використовувався лише в серії Zephyrus. Він здатний відтворювати текст та анімаційні ефекти, а також підтримує гнучкі можливості персоналізації.

Корпус ROG Strix SCAR 2025 з гладкою текстурою для преміального відчуття та скошеними кутами, що надають пристрою стильного вигляду. Корпус ноутбука розроблено не лише з урахуванням естетики, але й для досягнення максимальної ефективності охолодження, що дозволяє отримати найвищу продуктивність.

Інноваційна система охолодження

Система охолодження ROG Strix SCAR базується на трьох ключових інноваціях.

Рідкий метал використовується як на центральному, так і на графічному процесорі, знижуючи температуру до 15°C у порівнянні з традиційною термопастою.

Випарна камера разом із трьома вентиляторами та радіатором, що покриває основні компоненти.

Великі вентиляційні отвори на задній панелі займають майже всю задню частину ноутбука, що значно покращує циркуляцію повітря.

Таке рішення забезпечує найкраще охолодження пристрою як із відкритою, так і із закритою кришкою, наприклад, коли ноутбук працює під зовнішнім монітором. Крім того, спеціальний вентиляційний отвір біля клавіатури утримує температуру в зоні клавіш нижче 30°C, підвищуючи комфорт під час тривалих ігрових сеансів.

Виняткові враження під час гри

ROG Strix SCAR 18 – це вигідна інвестиція в найсучаснішу апаратну платформу, високоефективну систему охолодження та преміальний дизайн. З матричним дисплеєм AniMe Vision, оновленою системою RGB-підсвічування та практичною конструкцією корпусу, що дозволяє виконувати апгрейд без інструментів, Strix SCAR встановлює новий стандарт для флагманських ігрових ноутбуків, поєднуючи потужність, інновації та стиль.

Програма ROG Elite

Новий ROG Strix SCAR 18 виходить на український ринок із програмою ROG Elite. Ця програма, започаткована у світі кілька років тому, дозволяє власникам продукції ROG отримувати фірмові геймерські аксесуари, коди для ігор, ексклюзивний цифровий контент і багато іншого, беручи участь у конкурсах і виконуючи завдання.

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