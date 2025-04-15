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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Небезпечний шоколад з Дубаю: експерти виявили токсини

Дешеві підробки популярного дубайського шоколаду можуть містити канцерогени, токсини цвілі та пальмову олію.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Небезпека дубайського шоколаду

Дубайський шоколад виявився небезпечним / © Фото з відкритих джерел

Всесвітнє захоплення дубайським шоколадом, який підкорив соцмережі своєю унікальною рецептурою з фісташками та катаїфі, перетворилося на глобальну проблему. Експерти попереджають: дешеві підробки цього делікатесу можуть містити канцерогени, токсини цвілі та шкідливі замінники какао-масла.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Чим небезпечні підробки?

Справжній дубайський батончик — винахід шоколатьє Сари Хамуда — містить преміальні інгредієнти: тахіні, какао-масло та натуральні фісташки.

Дослідження, проведене німецьким Управлінням хімічних і ветеринарних розслідувань (CVUA), виявило в зразках імпортного шоколаду з ОАЕ та Туреччини низку небезпечних речовин:

  • Пальмову олію — пов’язану з серцево-судинними захворюваннями.

  • 3-МХПД та гліцидол — канцерогенні сполуки, що утворюються при очищенні олії.

  • Афлатоксини — смертельно небезпечні токсини цвілі.

  • Барвники (E140/E141) — для імітації фісташкового кольору.

Шоколад без шоколаду

За європейськими стандартами, справжній шоколад повинен містити какао-масло. Однак у дешевих аналогах його замінюють соняшниковою або пальмовою олією. Ще більше тривожить те, що на деяких упаковках какао-масло вказане в складі, хоча насправді його там немає.

Експерти не назвали конкретні бренди, але зауважили, що всі неякісні зразки мали схожий вигляд.

Нагадаємо, дослідження показали, як ці фрукти впливають на психічне здоров’я і настрій.

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