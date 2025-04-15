- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 350
- Время на прочтение
- 1 мин
Опасный шоколад из Дубая: эксперты обнаружили токсины
Дешевые подделки популярного дубайского шоколада могут содержать канцерогены, токсины плесени и пальмовое масло.
Всемирное увлечение дубайским шоколадом, покорившим соцсети своей уникальной рецептурой с фисташками и катаифи, превратилось в глобальную проблему. Эксперты предупреждают: дешевые подделки этого деликатеса могут включать в себя канцерогены, токсины плесени и вредные заменители какао-масла.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Чем опасны подделки?
Настоящий дубайский батончик — изобретение шоколатье Сары Хамуда — содержит премиальные ингредиенты: тахини, какао-масло и натуральные фисташки.
Исследование, проведенное немецким Управлением по химическим и ветеринарным расследованиям (CVUA), выявило в образцах импортного шоколада из ОАЭ и Турции ряд опасных веществ:
Пальмовое масло связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3-МХПД и глицидол — канцерогенные соединения, образующиеся при очистке масла.
Афлатоксины — смертельно опасные токсины плесени.
Красители (E140/E141) — для имитации фисташкового цвета.
Шоколад без шоколада
По европейским стандартам настоящий шоколад должен содержать какао-масло. Однако в дешевых аналогах его заменяют подсолнечным или пальмовым маслом. Еще больше тревожит, что на некоторых упаковках какао-масло указано в составе, хотя на самом деле его там нет.
Эксперты не назвали конкретные бренды, но заметили, что все некачественные образцы выглядели похоже.
Напомним, исследования показали, как эти фрукты влияют на психическое здоровье и настроение.