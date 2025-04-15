Опасный шоколад из Дубая: эксперты обнаружили токсины

Дубайский шоколад оказался небезопасным / © Фото из открытых источников

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Всемирное увлечение дубайским шоколадом, покорившим соцсети своей уникальной рецептурой с фисташками и катаифи, превратилось в глобальную проблему. Эксперты предупреждают: дешевые подделки этого деликатеса могут включать в себя канцерогены, токсины плесени и вредные заменители какао-масла.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Чем опасны подделки?

Настоящий дубайский батончик — изобретение шоколатье Сары Хамуда — содержит премиальные ингредиенты: тахини, какао-масло и натуральные фисташки.

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Исследование, проведенное немецким Управлением по химическим и ветеринарным расследованиям (CVUA), выявило в образцах импортного шоколада из ОАЭ и Турции ряд опасных веществ:

Пальмовое масло связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

3-МХПД и глицидол — канцерогенные соединения, образующиеся при очистке масла.

Афлатоксины — смертельно опасные токсины плесени.

Красители (E140/E141) — для имитации фисташкового цвета.

Шоколад без шоколада

По европейским стандартам настоящий шоколад должен содержать какао-масло. Однако в дешевых аналогах его заменяют подсолнечным или пальмовым маслом. Еще больше тревожит, что на некоторых упаковках какао-масло указано в составе, хотя на самом деле его там нет.

Эксперты не назвали конкретные бренды, но заметили, что все некачественные образцы выглядели похоже.

Напомним, исследования показали, как эти фрукты влияют на психическое здоровье и настроение.