Вчені заявили про приховані зміни, які вже керують людьми: що це

Людство / © pexels.com

Реклама

Людство зараз змінюється не стільки через природний відбір, скільки завдяки технологіям, медицині та суспільству. Культура вирішує наші біологічні проблеми значно швидше, ніж це робить еволюція.

Про це пише Sciencealert.

Це дослідження опубліковали в журналі Bioscience, авторами якого є дослідник культурної еволюції Тім Ворінг та еволюційний еколог Закарі Вуд з Університету штату Мен.

Реклама

Вчені зазначають, що еволюція традиційно є повільним процесом, що формується тиском навколишнього середовища протягом багатьох поколінь. Проте нині ситуація докорінно змінюється.

«Здається, що еволюція людини змінює напрямок розвитку», — зазначив Тім Ворінг.

Завдяки медицині та комфортному житлу ми усунули багато небезпек, які раніше скорочували людям життя. Тому наш організм тепер менше «підлаштовується» під умови середовища, ніж раніше.

«Переглянувши докази, ми виявляємо, що культура вирішує проблеми набагато швидше, ніж генетична еволюція. Це свідчить про те, що наш вид перебуває посеред великого еволюційного переходу», — додав Ворінг.

Реклама

Співавтор дослідження Закарі Вуд наголосив на домінуючій ролі культурного фактора. Також зауважив, що культурна еволюція має значно більший вплив на розвиток людства, ніж генетична, і ці процеси навіть неможливо порівнювати за силою свого впливу.

Вчені кажуть, що зараз наше життя більше залежить від технологій, ніж від нашого організму. Але це викликає суперечки. Наприклад, торік дослідники припустили, що через такий комфорт люди можуть стати повністю залежними від постійного медичного вдосконалення, щоб просто вижити.

Тім Ворінг підсумовує, що майбутнє нашого виду залежатиме не лише від нових розробок, а насамперед від нашої здатності до соціальної організації.

«Якщо культурна спадщина продовжуватиме домінувати, наші долі як особистостей і майбутнє нашого виду можуть дедалі більше залежати від сили та адаптивності наших суспільств», — пояснив дослідник.

Реклама

Нагадаємо, у південно-східній частині Індійського океану дослідники виявили найстаріше та найглибше кладовище китів, яке несподівано стало прихистком для безлічі химерних морських істот.

Новини партнерів