Це насіння обов’язково треба зберігати в холодильнику до весни, інакше воно не проросте

Досвідчені господарі кладуть насіння в грудні до холодильника, там воно набирається сил і зміцнює захисні властивості від різноманітних захворювань.

У природному середовищі насіння зимує в ґрунті, це вкрай необхідно до подальшого росту й розвитку майбутньої рослини. Якщо посадковий матеріал куплений чи зібраний самостійно, зазвичай він не піддається холодній обробці, яка потрібна для його загартовування. Тому досвідчені господарі, як пише ресурс Ukr.Media, користуються холодильником чи балконом. Там насіння зберігається до самої весни.

Для якого насіння обробка холодом буде максимально корисною

Квіти. Флокси, аквілегія, аризема, анемона, тирлич, багаторічний дельфініум, купальниця, лаванда, рутвиця, клематис, княжик, багаторічна фіалка, морозник, альпійський дзвоник, ірис, примула, простріл.

Флокси, аквілегія, аризема, анемона, тирлич, багаторічний дельфініум, купальниця, лаванда, рутвиця, клематис, княжик, багаторічна фіалка, морозник, альпійський дзвоник, ірис, примула, простріл. Лікарські трави. М'ята, алтея, родовик, ромашка аптечна, суріпиця.

М'ята, алтея, родовик, ромашка аптечна, суріпиця. Овочеві культури. Потримати в холоді упродовж 2-3 місяців перед висіванням треба щавель і деякі сорти зеленої цибулі.

Потримати в холоді упродовж 2-3 місяців перед висіванням треба щавель і деякі сорти зеленої цибулі. Насіння декоративних кущів – туї, кипарисовика та ялівцю. У рази краще росте насіння ожини, якщо його витримати в холоді.

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