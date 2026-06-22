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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Як швидко розстібнути блискавку на джинсах, що заїла, без ремонту: допоможе рідина, яка є в кожному домі

Заїла блискавка на джинсах — дрібна, але дуже неприємна проблема, яка може зіпсувати настрій у найневдаліший момент. Особливо якщо замок «застряг» посередині й не рухається ні вгору, ні вниз.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Застрягла блискавка на джинсах: що робити

Застрягла блискавка на джинсах: що робити / © pexels.com

Втім, вирішити це можна без ремонту та без заміни блискавки — за допомогою звичайного кондиціонера для білизни.

Чому блискавка заїдає

Найчастіше замок на джинсах перестає працювати через:

  • накопичення бруду або пилу між зубцями;

  • зношення металу або пластику;

  • сухість і тертя елементів блискавки;

  • деформацію тканини біля замка.

У результаті рух бігунка стає важким або повністю блокується.

Як працює кондиціонер для білизни

Кондиціонер має змащувальні властивості: він зменшує тертя між поверхнями. Завдяки цьому блискавка починає рухатися легше, а заїдання поступово зникає.

Це простий і безпечний спосіб, який не шкодить тканині та не залишає агресивних слідів, якщо використовувати його правильно.

Як відкрити заїлу блискавку: покрокова інструкція

  1. Візьміть невелику кількість кондиціонера для білизни.

  2. Нанесіть його ватною паличкою або серветкою безпосередньо на зубці блискавки в місці заїдання.

  3. Залиште на 1–2 хвилини, щоб засіб почав діяти.

  4. Повільно спробуйте рухати бігунок вгору-вниз, без різких ривків.

  5. За потреби повторіть процедуру ще раз.

Важливі поради

  • не використовуйте надто багато засобу, щоб не залишити плям на тканині;

  • уникайте різких рухів, щоб не зламати блискавку;

  • після відновлення роботи замка можна протерти його сухою серветкою;

  • метод найкраще працює з металевими блискавками.

Коли цей лайфгак не допоможе

Якщо блискавка:

  • зламана фізично;

  • має зігнуті зубці;

  • повністю розійшлася з основи;

В такому разі потрібен ремонт або заміна бігунка.

FAQ

Як розстібнути заїлу блискавку на джинсах?

Найпростіший спосіб — нанести трохи кондиціонера для білизни на зубці блискавки в місці заїдання та акуратно розробити бігунок повільними рухами.

Чим змастити блискавку на джинсах, щоб вона не заїдала?

Можна використати кондиціонер для білизни, мило або спеціальні силіконові засоби. Кондиціонер — один із найбезпечніших і найдоступніших побутових варіантів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
67
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