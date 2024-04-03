Чим обробити смородину навесні від шкідників та хвороб

Обробка смородини навесні - коли, чим та як

Весною, тільки температура повітря підвищиться, починають активізуватися хвороби та шкідники кущів та дерев. Тому для отримання гарного врожаю весною так необхідно обробляти смородину та порічки від хвороб і шкідників.

Коли та як потрібно обробляти кущі смородини

Смородина пробуджується рано, і важливо встигнути обробити її до розпускання бруньок. Зазвичай рекомендують обробити смородину у березні, однак квапитись не потрібно. Визначаючись із терміном обприскування ягідника, орієнтуйтеся на погоду і стан кущів. Якщо сніг зійшов, бруньки на пагонах тільки набрякли, але не розкрилися — цеце ідеальний час для обробки смородини.

Перед оприскуванням приберіть кущі - знищіть торішнє листі, рослинні залишки, мульчу — це прихистки зимуючих стадій шкідливих комах і грибків. Обріжте пошкоджені гілки й тонкі викривлені верхівки пагонів. Швидше за все, вони були вражені борошнистою росою.

Огляньте кожен кущ. Якщо є роздуті бруньки, що нагадують капустяні качани - у них мешкають такі шкідники смородини як брунькові кліщі. Якщо такі бруньки є в невеликій кількості, зберіть їх вручну, а пагони, на яких велика частина бруньок роздута, виріжте повністю та спаліть.

Навіть якщо рослина повністю здорова, навесні вона потребує профілактичного обприскування. Зробити це краще в березні або на початку квітня, доки не розкрилися бруньки.

Чи потрібно навесні обробляти смородину окропом

Деякі садівники поливають кущі смородини окропом для знищення можливих шкідників. Робиться це обов'язково по сплячій рослині, коли бруньки ще не розвинені та сокорух відсутній, інакше можна завдати смородині непоправної шкоди. Попередньо кущ краще зв'язати, щоб забезпечити протоку окропом всіх пагонів.

Варто врахувати, що окріп досить швидко остигає, тому навряд чи зможе знищити всіх шкідників..

З цією ж метою використовують і інші народні засоби — настої часнику, тютюну, кульбаб, цибулиння, чистотілу. Обприскувати рослини цими засобами потрібно щомісяця, починаючи з пробудження бруньок і до збору врожаю.

Спеціальні засоби (інсектициди) від шкідників смородини

Якщо момент для профілактичного обприскування упущений або є бажання швидко знищити всіх шкідників, для обробки смородини застосовують спеціальні препарати. Серед таких препаратів — одновідсотковий розчин брдоської рідини, «Актеллік», «Фуфанон», колоїдна сірка (10 г засобу розчиняють в 10 л води), карбофос.

При обприскуванні смородини інсектицидами потрібно дотримуватися таких правил:

Смородину обприскують в період, коли бруньки ще не почали розкриватися.

Обробку проводять в сухий безвітряний день, коли за прогнозом не передбачається опадів протягом ще 2-3 діб. Обприскування проводять вранці або ввечері.

Перед початком прибирають опале листя, виконують санітарне прочищення кущів, розпушують землю.

Обприскують кущі в спецодязі, користуючись засобами захисту (респіратором).

Препарат розводять відповідно до інструкції, не допускаючи перевищення концентрації.

Обробивши кущ, обприскують і ґрунт під ним.

Під час обробки та протягом доби після неї на ділянку не допускають дітей і домашніх тварин.

Коли та як обробляти смородину від хвороб

До хвороб смородини відносяться:

антракноз – його можна побачити по бурих плямах на листі,

септоріоз – при цьому уражені рослини також змінюють колір листя,

сіра гнилизна – помітна по сірих сухих грудочках на деревині, листя покривається суцільним бурим нальотом,

іржа – стає помітним іржавий наліт на листі.

Щоб запобігти грибковим захворюванням, до розкриття бруньок кущі смородини обприскують хлорокисом міді (ХОМ) або тривідсотковою бордоською рідиною.

На початку бутонізації актуальна обробка препаратами «Азофос», «Скор», «Топаз» або одновідсотковою бордоською рідиною.

Якщо температура повітря вище +15°C, замість хімічних засобів допускається користуватися біофунгіцидом.

При обприскуванні кущів від хвороб керуються тими ж правилами, що і при обробці проти шкідників.

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