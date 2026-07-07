Зберіть цього літа лаванду: топ способів, як отримати від рослини максимум користі

Лаванда / © Credits

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Лаванда може бути не лише популярною декоративною рослиною, а й природним способом захисту будинку та саду від небажаних шкідників. Найефективнішим засобом вважається ефірна олія лаванди, однак для відлякування комах і деяких інших тварин також використовують сушені квіти або натуральне мило з її ароматом.

Про це повідомило видання House Digest.

Фахівці пояснюють, що характерний аромат лаванди забезпечують леткі ефірні олії, які містяться у її фіолетових квітках. Саме вони створюють сильний запах, який є приємним для більшості людей, але може відлякувати різних шкідників. Найдієвішою вважається саме ефірна олія, оскільки вона має більш концентрований аромат, ніж сама рослина.

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Для використання в побуті рекомендують приготувати простий спрей, додавши 10–15 крапель ефірної олії до приблизно пів літра води. Також можна скористатися іншим способом: нанести 5–7 крапель олії на ватний диск або кульку, покласти її у невелику відкриту скляну банку та залишити у місцях, де часто з’являються шкідники. Для підтримання ефекту ефірну олію рекомендують оновлювати кожні кілька днів.

За інформацією видання, запах лаванди допомагає відлякувати кімнатних мух. Ці комахи відомі тим, що можуть переносити різні захворювання, тому їх намагаються не допускати до житлових приміщень. Одним із природних способів боротьби з ними може стати саме використання лаванди.

Ще одним небажаним мешканцем оселі є сріблясті чешуйниці. Вони не кусаються, однак можуть пошкоджувати продукти, книги, папір, килими, одяг та інші речі, оскільки живляться матеріалами, що містять крохмаль і клей. Видання зазначає, що ці шкідники не люблять сильних запахів, тому лаванда може допомогти запобігти їх появі.

Лаванду також рекомендують застосовувати для відлякування павуків. Для цього радять обприскувати спреєм ділянки біля дверей, вікон, а також темні кути, де вони найчастіше облаштовують павутину. Особливо це рекомендують робити восени, коли павуки шукають місця для зимівлі в будинках.

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Сильний аромат лаванди може відлякувати й змій. Йдеться, зокрема, про використання спрею або ватних дисків із кількома краплями ефірної олії поблизу сараїв, кам’яних стін та інших місць, де вони можуть з’являтися.

Також аромат лаванди може бути корисним у боротьбі з борошнистими червцями — дрібними білими комахами, які пошкоджують кімнатні та садові рослини. Дослідження, на які посилається видання, свідчать, що ці шкідники не люблять ароматних трав, зокрема лаванди, чебрецю та розмарину. Через це висаджування таких рослин поруч із культурами або використання лавандового спрею може допомогти запобігти зараженню.

Ще один шкідник, якого може відлякувати лаванда, — клоп-смердючка. Фахівці радять висаджувати ароматичні рослини, зокрема лаванду, біля будинку, а також обробляти лавандовим спреєм віконні сітки в період, коли ці комахи починають шукати місце для зимівлі.

Запах лаванди не подобається і цвіркунам. Хоча вони не становлять серйозної небезпеки, потрапляючи до будинку, можуть створювати дискомфорт через постійне цвірінькання. Для профілактики рекомендують розпилювати лавандовий розчин у тріщинах і щілинах, де ці комахи зазвичай ховаються.

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Окрім цього, лаванду використовують як профілактичний засіб проти постільних клопів. Видання радить обробляти спреєм матраци, меблі та інші тканинні поверхні, особливо перед тим, як залишити дачний або сезонний будинок без нагляду на тривалий час.

Ще один шкідник, якого може допомогти відлякати лаванда, — міль. Для захисту продуктів рекомендують обприскувати внутрішню поверхню кухонних шаф лавандовим спреєм, а вовняний одяг і ковдри зберігати разом із саше із сушеною лавандою або натуральним милом із її ароматом. Під час ручного прання вовняних речей також можна додати кілька крапель ефірної олії лаванди у воду для полоскання.

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