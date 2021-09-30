Вибори в Харкові можуть пройти в один тур, — SOCIS

Вибори в Харкові можуть пройти в один тур, — SOCIS

За Ігоря Терехова на виборах мера Харкова готові віддати свій голос 52,3% жителів міста з тих, хто визначився зі своїм кандидатом.

Такі дані оприлюднив сьогодні Центр SOCIS, що проводив дослідження думок харків'ян від 20 до 28 вересня.

Як відомо, якщо один із кандидатів на виборах мера Харкова в першому турі набере більше 50% голосів, то він автоматично буде оголошений переможцем.

Згідно з результатами дослідження, Терехов є також лідером за рівнем особистої довіри серед харківських політиків: 54,9% опитаних повністю довіряють або скоріше довіряють йому.

На другому місці серед кандидатів в мери знаходиться Михайло Добкін: за нього готові проголосувати 29,1% опитаних, які визначилися з вибором. Інші можливі кандидати йдуть у списку з великим відривом: на третьому місці Юлія Світлична з 6,6% голосів, у решти політиків показники не перевищують 2%.

Водночас Добкін є антилідером у рейтингу особистої довіри: йому зовсім не довіряють або скоріше не довіряють 60,5% харків'ян.

Показово, що Добкіна не бачать переможцем виборів велика частка навіть тих громадян, які збираються віддати за нього голос. 60,6% опитаних вважають, що якби вибори відбулися найближчої неділі, то мером би став Ігор Терехов. А ім'я Добкіна як потенційного переможця назвали лише 15,5% опитаних.

Центр SOCIS провів опитування 800 жителів Харкова у всіх районах міста методом face to face. Дані є репрезентативними на рівні всього міста за показниками статі та віку (старше за 18 років), а також за ознакою поділу міста на адміністративно-територіальні райони. Помилка вибірки (довірчий інтервал): +/- 3,6%.

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