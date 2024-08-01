Олімпіада-2024: усі медалісти за 31 липня

У п'ятий день змагань було розіграно 18 комплектів нагород.

У середу, 31 липня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.

Цього дня розіграли 18 комплектів медалей. Дивіться список усіх медалістів п'ятого змагального дня Олімпіади-2024.

Україна 31 липня не змогла поповнити свою медальну скарбничку. В активі нашої збірної залишається одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

Усі медалісти п'ятого змагального дня Олімпіади-2024 (31 липня)

Триатлон (жінки):

1. Кассандра Богран (Франція)

2. Жюлі Деррон (Швейцарія)

3. Бет Поттер (Велика Британія)

Триатлон (чоловіки):

1. Алекс Ї (Велика Британія)

2. Гейден Вайлд (Нова Зеландія)

3. Лео Бержер (Франція)

Стрибки у воду (жінки, синхрон, вишка 10 м):

1. Китай

2. КНДР

3. Велика Британія

Академічне веслування (парні четвірки, чоловіки):

1. Нідерланди

2. Італія

3. Польща

Академічне веслування (парні четвірки, жінки):

1. Велика Британія 2. Нідерланди 3. Німеччина

Велоспорт (BMX, фристайл, жінки):

1. Явен Денг (Китай)

2. Перріс Бенегас (США)

3. Наталія Дім (Австралія)

Велоспорт (BMX, фристайл, чоловіки):

1. Хосе Торрес Хіль (Аргентина)

2. Кіран Райллі (Велика Британія)

3. Антоні Жанжан (Франція)

Стендова стрільба (трап, жінки):

1. Адріана Руано Оліва (Гватемала)

2. Марія Станко (Італія)

3. Пенні Сміт (Австралія)

Дзюдо (до 70 кг, жінки):

1. Барбара Матич (Хорватія)

2. Міріам Буткерайт (Німеччина)

3. Міхаела Поллерес (Австрія)

3. Габріелла Віллемс (Бельгія)

Дзюдо (до 90 кг, чоловіки):

1. Лаша Бекаурі (Грузія)

2. Санширо Мурао (Японія)

3. Теодорос Целідіс (Греція)

3. Максім Амбу (Франція)

Веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки):

1. Джессіка Фокс (Австралія)

2. Єлена Лілік (Німеччина)

3. Іві Лібфарт (США)

Спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки):

1. Шинносуке Ока (Японія)

2. Чжан Бохен (Китай)

3. Сяо Жотен (Китай)

Фехтування (шабля, чоловіки, командна першість):

1. Південна Корея

2. Угорщина

3. Франція

Плавання (100 м вільним стилем, жінки):

1. Сара Шестрем (Швеція)

2. Торрі Хаске (США)

3. Сіобан Бернадетт Гогі (Гонконг)

Плавання (200 м батерфляєм, чоловіки):

1. Леон Маршан (Франція)

2. Кріштоф Мілак (Угорщина)

3. Ілья Харун (Канада)

Плавання (1500 м вільним стилем, жінки):

1. Кеті Ледекі (США)

2. Анастасія Кирпичникова (Франція)

3. Ізабель Гозе (Німеччина)

Плавання (200 м брасом, чоловіки):

1. Леон Маршан (Франція)

2. Зак Стабблті-Кук (Австралія)

3. Каспар Корбо (Нідерланди)

Плавання (100 м вільним стилем, чоловіки):

1. Пань Чжаньле (Китай)

2. Кайл Челмерс (Австралія)

3. Давид Поповичі (Румунія)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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