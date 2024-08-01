Олімпіада-2024: усі медалісти за 31 липня

У п'ятий день змагань було розіграно 18 комплектів нагород.
У середу, 31 липня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.
Цього дня розіграли 18 комплектів медалей. Дивіться список усіх медалістів п'ятого змагального дня Олімпіади-2024.
Україна 31 липня не змогла поповнити свою медальну скарбничку. В активі нашої збірної залишається одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.
Усі медалісти п'ятого змагального дня Олімпіади-2024 (31 липня)
Триатлон (жінки):
- 1. Кассандра Богран (Франція)
- 2. Жюлі Деррон (Швейцарія)
- 3. Бет Поттер (Велика Британія)
Триатлон (чоловіки):
- 1. Алекс Ї (Велика Британія)
- 2. Гейден Вайлд (Нова Зеландія)
- 3. Лео Бержер (Франція)
Стрибки у воду (жінки, синхрон, вишка 10 м):
- 1. Китай
- 2. КНДР
- 3. Велика Британія
Академічне веслування (парні четвірки, чоловіки):
- 1. Нідерланди
- 2. Італія
- 3. Польща
Академічне веслування (парні четвірки, жінки):
- 1. Велика Британія
- 2. Нідерланди
- 3. Німеччина
Велоспорт (BMX, фристайл, жінки):
- 1. Явен Денг (Китай)
- 2. Перріс Бенегас (США)
- 3. Наталія Дім (Австралія)
Велоспорт (BMX, фристайл, чоловіки):
- 1. Хосе Торрес Хіль (Аргентина)
- 2. Кіран Райллі (Велика Британія)
- 3. Антоні Жанжан (Франція)
Стендова стрільба (трап, жінки):
- 1. Адріана Руано Оліва (Гватемала)
- 2. Марія Станко (Італія)
- 3. Пенні Сміт (Австралія)
Дзюдо (до 70 кг, жінки):
- 1. Барбара Матич (Хорватія)
- 2. Міріам Буткерайт (Німеччина)
- 3. Міхаела Поллерес (Австрія)
- 3. Габріелла Віллемс (Бельгія)
Дзюдо (до 90 кг, чоловіки):
- 1. Лаша Бекаурі (Грузія)
- 2. Санширо Мурао (Японія)
- 3. Теодорос Целідіс (Греція)
- 3. Максім Амбу (Франція)
Веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки):
- 1. Джессіка Фокс (Австралія)
- 2. Єлена Лілік (Німеччина)
- 3. Іві Лібфарт (США)
Спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки):
- 1. Шинносуке Ока (Японія)
- 2. Чжан Бохен (Китай)
- 3. Сяо Жотен (Китай)
Фехтування (шабля, чоловіки, командна першість):
- 1. Південна Корея
- 2. Угорщина
- 3. Франція
Плавання (100 м вільним стилем, жінки):
- 1. Сара Шестрем (Швеція)
- 2. Торрі Хаске (США)
- 3. Сіобан Бернадетт Гогі (Гонконг)
Плавання (200 м батерфляєм, чоловіки):
- 1. Леон Маршан (Франція)
- 2. Кріштоф Мілак (Угорщина)
- 3. Ілья Харун (Канада)
Плавання (1500 м вільним стилем, жінки):
- 1. Кеті Ледекі (США)
- 2. Анастасія Кирпичникова (Франція)
- 3. Ізабель Гозе (Німеччина)
Плавання (200 м брасом, чоловіки):
- 1. Леон Маршан (Франція)
- 2. Зак Стабблті-Кук (Австралія)
- 3. Каспар Корбо (Нідерланди)
Плавання (100 м вільним стилем, чоловіки):
- 1. Пань Чжаньле (Китай)
- 2. Кайл Челмерс (Австралія)
- 3. Давид Поповичі (Румунія)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
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