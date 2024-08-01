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Олімпіада-2024: усі медалісти за 31 липня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 31 липня

Призерки Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі (каное-одиночки) / Фото: Associated Press

У п'ятий день змагань було розіграно 18 комплектів нагород.

У середу, 31 липня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.

Цього дня розіграли 18 комплектів медалей. Дивіться список усіх медалістів п'ятого змагального дня Олімпіади-2024.

Україна 31 липня не змогла поповнити свою медальну скарбничку. В активі нашої збірної залишається одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

Усі медалісти п'ятого змагального дня Олімпіади-2024 (31 липня)

Триатлон (жінки):

  • 1. Кассандра Богран (Франція)
  • 2. Жюлі Деррон (Швейцарія)
  • 3. Бет Поттер (Велика Британія)

Триатлон (чоловіки):

  • 1. Алекс Ї (Велика Британія)
  • 2. Гейден Вайлд (Нова Зеландія)
  • 3. Лео Бержер (Франція)

Стрибки у воду (жінки, синхрон, вишка 10 м):

  • 1. Китай
  • 2. КНДР
  • 3. Велика Британія

Академічне веслування (парні четвірки, чоловіки):

  • 1. Нідерланди
  • 2. Італія
  • 3. Польща

Академічне веслування (парні четвірки, жінки):

  1. 1. Велика Британія
  2. 2. Нідерланди
  3. 3. Німеччина

Велоспорт (BMX, фристайл, жінки):

  • 1. Явен Денг (Китай)
  • 2. Перріс Бенегас (США)
  • 3. Наталія Дім (Австралія)

Велоспорт (BMX, фристайл, чоловіки):

  • 1. Хосе Торрес Хіль (Аргентина)
  • 2. Кіран Райллі (Велика Британія)
  • 3. Антоні Жанжан (Франція)

Стендова стрільба (трап, жінки):

  • 1. Адріана Руано Оліва (Гватемала)
  • 2. Марія Станко (Італія)
  • 3. Пенні Сміт (Австралія)

Дзюдо (до 70 кг, жінки):

  • 1. Барбара Матич (Хорватія)
  • 2. Міріам Буткерайт (Німеччина)
  • 3. Міхаела Поллерес (Австрія)
  • 3. Габріелла Віллемс (Бельгія)

Дзюдо (до 90 кг, чоловіки):

  • 1. Лаша Бекаурі (Грузія)
  • 2. Санширо Мурао (Японія)
  • 3. Теодорос Целідіс (Греція)
  • 3. Максім Амбу (Франція)

Веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки):

  • 1. Джессіка Фокс (Австралія)
  • 2. Єлена Лілік (Німеччина)
  • 3. Іві Лібфарт (США)

Спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки):

  • 1. Шинносуке Ока (Японія)
  • 2. Чжан Бохен (Китай)
  • 3. Сяо Жотен (Китай)

Фехтування (шабля, чоловіки, командна першість):

  • 1. Південна Корея
  • 2. Угорщина
  • 3. Франція

Плавання (100 м вільним стилем, жінки):

  • 1. Сара Шестрем (Швеція)
  • 2. Торрі Хаске (США)
  • 3. Сіобан Бернадетт Гогі (Гонконг)

Плавання (200 м батерфляєм, чоловіки):

  • 1. Леон Маршан (Франція)
  • 2. Кріштоф Мілак (Угорщина)
  • 3. Ілья Харун (Канада)

Плавання (1500 м вільним стилем, жінки):

  • 1. Кеті Ледекі (США)
  • 2. Анастасія Кирпичникова (Франція)
  • 3. Ізабель Гозе (Німеччина)

Плавання (200 м брасом, чоловіки):

  • 1. Леон Маршан (Франція)
  • 2. Зак Стабблті-Кук (Австралія)
  • 3. Каспар Корбо (Нідерланди)

Плавання (100 м вільним стилем, чоловіки):

  • 1. Пань Чжаньле (Китай)
  • 2. Кайл Челмерс (Австралія)
  • 3. Давид Поповичі (Румунія)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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