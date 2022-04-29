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Азовцы продолжают увольнять Харьковскую область

Дата публикации
Просмотры
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Азовцы продолжают увольнять Харьковскую область

Бойцы спецподразделения KRAKEN, созданного ветеранами «Азова» в Харьковской области, при поддержке других частей ВСУ освободил от оккупантов населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир батальона харьковского спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.

Эту информацию также подтвердили представители ГУР МОУ. Поселок полностью контролируется украинской армией.

Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Напомним, что также в Харьковской области украинские военные уволили Кутузовку и Момотово.

Дата публикации
Просмотры
3441
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