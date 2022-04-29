В Буче и Ирпене начали замену окон и ремонт крыш

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк и руководитель гуманитарного штаба Алексей Кулеба провели выездное совещание в деоккупированных Буче и Ирпене.
В этих городах уже начаты восстановительные работы.
В частности, в городской центральной больнице Ирпеня заменяют выбитые окна, а вскоре приступят к ремонту крыши.
Об этом сообщил Павлюк в своем Telegram-канале.
Тем временем в Буче восстанавливают окна в одном из ЖК. Отмечается, что там нужно заменить более 1000 окон.
"Главная задача - отремонтировать здания и социальную инфраструктуру – школы, больницы, детские садики", – сообщил глава КОВА.
Напомним, на днях журналисты показали видео из Бучи с доказательствами преступлений оккупантов. На кадрах видно, как российская военная техника ездит по улицам города мимо тел убитых жителей.
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