В Буче и Ирпене начали замену окон и ремонт крыш

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк и руководитель гуманитарного штаба Алексей Кулеба провели выездное совещание в деоккупированных Буче и Ирпене.

В этих городах уже начаты восстановительные работы.

В частности, в городской центральной больнице Ирпеня заменяют выбитые окна, а вскоре приступят к ремонту крыши.

Об этом сообщил Павлюк в своем Telegram-канале.

Тем временем в Буче восстанавливают окна в одном из ЖК. Отмечается, что там нужно заменить более 1000 окон.

"Главная задача - отремонтировать здания и социальную инфраструктуру – школы, больницы, детские садики", – сообщил глава КОВА.

Напомним, на днях журналисты показали видео из Бучи с доказательствами преступлений оккупантов. На кадрах видно, как российская военная техника ездит по улицам города мимо тел убитых жителей.

Анатолий Федорук рассказал о ситуации в Буче

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