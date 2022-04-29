В Бучі та Ірпені розпочали заміну вікон та ремонт дахів – відео

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Олексій Кулеба провели виїзну нараду в деокупованих Бучі та Ірпені.

У цих містах уже розпочато відновлювальні роботи.

Зокрема, у міській центральній лікарні Ірпеня замінюють вибиті вікна, а незабаром розпочнуть ремонт даху.

Про це повідомив Павлюк у своєму Telegram-каналі.

Тим часом, у Бучі відновлюють вікна у одному з ЖК. Зазначається, що там необхідно замінити понад 1000 вікон.

"Головне завдання - відремонтувати будівлі та соціальну інфраструктуру - школи, лікарні, дитячі садочки", – повідомив голова КОВА.

Нагадаємо, днями журналісти показали відео з Бучі з доказами злочинів окупантів. На кадрах видно, як російська військова техніка їздить вулицями міста повз тіла вбитих жителів.

Анатолій Федорук розповів про поточну ситуацію у Бучі

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