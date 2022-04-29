Азовці продовжують звільняти Харківщину

Бійці спецпідрозділу KRAKEN, створеного ветеранами «Азову» на Харківщині, при підтримці інших частин ЗСУ звільнив від окупантів населений пункт Руська Лозова під Харковом.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив командир батальйону харківського спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

Цю інформацію також підтвердили представники ГУР МОУ. Наразі селище повністю контролюється українською армією.

Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.

Нагадаємо, що також на Харківщині українські військові звільнили Кутузовку та Момотово.