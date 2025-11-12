Буданов пытался похитить МиГ вместе с «Кинжалом» – блоггер проанализировал информацию ФСБ

Реклама

"Российская ФСБ объявила, что сорвала спецоперацию ГУР МО по угону самолета МиГ-31 с ракетой "Кинжал" на борту. То, что подобная операция не дошла до конца - плохо, обидно. Но такое бывает, о вероятности и это даже нормально. То, что наши разведчики проводят подобные профессионалы". Начнем с того, что полностью доверять российским источникам — в общем-то неблагодарное дело. То есть вполне возможно что-то было.

Он подчеркнул, что в первую очередь точно определить, что же произошло, мешает тому, что версия ФСБ "плохо клеится в кучу".

"Сам факт того, что украинская разведка пыталась подкупить российских пилотов и побуждать их перегнать самолет на нашу территорию - вполне реалистичный. Все помнят операцию "Синица", когда ГУР купила лояльность пилота Максима Кузьминова и тот перегнал в Украину транспортно-штурмовой вертолет Минобороны". Очевидно, чтобы не делиться вознаграждением. Какое ему честно заплатили.

Следовательно, заключает он, версия о возможности проведения такой операции — не просто вероятна, а максимально правдоподобна. Тем более что вознаграждение в три миллиона долларов выглядит вполне солидно.

"Дальше речь о психологической обработке "клиента" и даже предложении он-лайн курсов по посадке боевого истребителя. Почему этот пилот не умеет выполнять посадку самостоятельно, оставим за кадром. Это вопрос к качеству подготовки российского летного состава. Удивительно, но я очень надеюсь, что правда", - отметил корреспондент.

Он пересказал и дальнейший якобы "план" похищения. Над Черным морем планировалась имитация падения самолета. Далее он должен каким-то образом незаметно добраться до Украины и безопасно приземлиться. А попутно еще, как пишут россияне, «устроить провокацию в одном из аэродромов неназванной страны НАТО».

"Последний пункт "плана" несколько ошарашил. В нынешние времена "незаметно" провести самолет несколько сот километров - абсолютная дичь. В Украине все уже точно знают, что самый маленький чих со стороны российского истребителя на любом из аэродромов мгновенно откликается объявлением тревоги по всему миру. тотального мониторинга воздушного пространства — немного слишком. А надеяться, что этот самолет каким-то образом испугает какую-то страну НАТО и незаметно проскользнуть мимо всех радаров и тайно приземлиться на украинском аэродроме… А очевидно, ГУР должен был показать на аэродроме этот самолет.

Однако, по его убеждению, если украинская разведка действительно вышла на российских пилотов и вела предметный разговор о похищении истребителя вместе с ракетой, это можно считать серьезным достижением вне зависимости от конечного результата.

"Только представьте себе степень проникновения ГУР в систему российской авиации! Если это правда, то подобный кейс явно не одинок. Где ждать неожиданностей в следующий раз, не ответит ни одна дипломированная ворожка. Итак, ведомству Буданова - респект", - констатировал блогер.