FAVBET Tech начал сотрудничество с мастерской дронов «Дронарня»

В конце 2023 года FAVBET Tech уже помогла «Дронарне» увеличить мощности, предоставив ресурсы для аренды нового помещения и закупки дополнительного оборудования для обучения военных. Кроме того, была обновлена и материально-техническая база школы - инструменты, комплектующие, расходные материалы.

«Благодаря FAVBET Tech мы смогли быстро реорганизовать школу на новой площадке и удвоить количество учебных мест с 20 до 40. Все наши ученики - военнослужащие, большинство из них после обучения возвращаются к выполнению задач на передовой. Время на войне имеет решающее значение, поэтому для нас очень ценно, что сейчас мы можем одновременно обучать еще больше наших воинов», — рассказали в «Дронарне».

Сотрудничество компании с «Дронарней» также предусматривает работу над совместными научно-исследовательскими проектами, говорит СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник: «Наша команда специализируется на разработке, поэтому мы возьмем на себя часть софтверных вопросов, таких как перепрошивка дронов и разработка нового ПО. Кроме того, вместе с инженерами "Дронарни" будем заниматься перспективным проектом в области искусственного интеллекта для БпЛА, но его детали мы пока не разглашаем».

За два года войны беспилотники стали одними из самых ценных орудий в противостоянии российской агрессии. Благодаря им украинские защитники проводят разведку, наводят артиллерию то ежедневно «минусуют» живую силу и технику врага.

С ростом производства и распространением БпЛА кратно возросла и потребность в военных специалистах, способных собирать, чинить и настраивать дроны в условиях передовой. Именно эту миссию взяла на себя команда «Дронарни», работающая с начала активной фазы войны против Украины.

Сегодня «Дронарня» — это фактически полноценная научно-исследовательская лаборатория в области беспилотных летательных систем и инженерная школа, которая обучает украинских военнослужащих сборке, программированию и ремонту FPV-дронов. Курс обучения военных длится месяц, а выпускники получают ценные навыки, которые не только помогают на передовой, но и будут востребованы компаниями оборонной промышленности после возвращения.

FAVBET Tech — украинская ІТ-компания. Компания специализируется на разработке высоконагруженных систем и AI-технологиях. С первых дней вторжения FAVBET Tech является частью украинского кибервойска, осуществляющего атаки на цифровую инфраструктуру врага и разрабатывает ПО для нужд ВСУ. В 2023 году компания заняла 11-ю строчку рейтинга «Топ-100 ИТ-компаний, которые больше всего заботятся об украинцах и Украине» издания Highload и портала Work.ua.