Когда в Украине прекратится огонь – прогноз экс-генерала НАТО

Экс-генерал также отметил, что достичь приемлемого для обеих сторон решения касательно войны будет сложно.

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе предположил, что прекращение огня в Украине наступит в конце 2023 года.

Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

Так, по его прогнозу, в начале лета наступит определенный застой, когда обе стороны скажут: "теперь это бесполезно, и добьются перемирия".

"Скорее всего, между февралем и маем. Это ситуация, в которой обе стороны осознают, что они застряли", — сказал Домрезе.

Он отметил, что это будет хороший момент для переговоров о прекращении огня, но это не означает перемирия на длительное время.

"Прекращение огня означает: мы прекращаем стрелять. Переговоры, вероятнее всего, затянутся надолго, нужен посредник: возможно Генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш – ред.), президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди, хотя их участия никто не навязывает", – сказал он.

Окончание войны в Украине: прогнозы экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мира с Россией, состоящие из 10 пунктов.

В Кремле в ответ на мирные инициативы президента Зеленского заявили, что Россия будет продолжать геноцидную войну, потому что это свидетельствует о "здравом смысле".

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер выразила сомнение, что в войне, которую начала Россия против Украины, "будет когда-то победитель". Она считает, что нужно выяснить, когда есть смысл вступать в переговоры.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что в 2023 году война с высокой вероятностью закончится. По его мнению, Москва не имеет ресурса для войны на истощение.

В статье Financial Times сделали прогноз, что в 2023 году не будут созданы условия, необходимые для прекращения войны России против Украины. Как написало издание, ни Киев, ни Москва не согласятся заморозить конфликт.

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