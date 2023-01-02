Коли в Україні припиниться вогонь – прогноз ексгенерала НАТО

Ексгенерал також зазначив, що досягти прийнятного для обох сторін рішення щодо війни буде важко.

Колишній генерал Бундесверу та НАТО Ганс-Лотар Домрезе припустив, що припинення вогню в Україні настане наприкінці 2023 року.

Про це пише видання Berliner Zeitung.

Так, за його прогнозом, на початку літа настане певний застій, коли обидві сторони скажуть: "тепер це марно, і досягнуь перемир'я".

"Найімовірніший час – між лютим і травнем. Це ситуація, у якій обидві сторони усвідомлюють, що вони застрягли", – сказав Домрезе.

Він зазначив, що це буде добрий момент для переговорів про припинення вогню, але це не означає перемир'я на тривалий час.

"Припинення вогню означає: ми припиняємо стріляти. Переговори, найімовірніше, затягнуться надовго, потрібен посередник: можливо Генеральний секретар ООН (Антоніу Гутерреш - ред.), президент Туреччини Ердоган або прем'єр-міністр Індії Моді, хоча їхньої участі ніхто не нав'язує", – сказав він.

Закінчення війни в Україні: прогнози експертів

Президент України Володимир Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з 10 пунктів.

У Кремлі у відповідь на мирні ініціативи президента Зеленського заявили, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд".

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер висловила сумнів, що у війні, яку розпочала Росія проти України, "буде колись переможець". Вона вважає, що потрібно з'ясувати, коли є сенс розпочинати переговори.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що 2023 року війна, з високою ймовірністю, закінчиться. На його думку Москва не має ресурсу для війни на виснаження.

У статті Financial Times зробили прогноз, що 2023 року не буде створено умов, необхідних для припинення війни Росії проти України. Як написало виданн, ні Київ, ні Москва не погодяться заморозити конфлікт.

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