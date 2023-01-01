Чи закінчиться війна 2023 року – прогноз Фейгіна

Багато експертів, зокрема і розвідка України, прогнозують, що війна закінчиться 2023 року поразкою Росії.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що 2023 року війна, з високою ймовірністю, закінчиться. На його думку Москва не має ресурсу для війни на виснаження.

Про це він розповів 24 каналу.

"Путін заявляє про затяжну війну на виснаження. Але я не переконаний в тому, що в Москві настільки великі ресурси, щоб була війна на виснаження. Не просто як це було в районі ООС на Донбасі, адже "гаряча" війна має свої межі", - зазначив він.

На його думку, затягування війни до 2024 року – це може бути катастрофічним навіть для самої Росії, Кремль не готовий воювати 2024 року.

"А що стосується України, то їй не доводиться вибирати – закінчити війну 2023 року чи ні. Вона буде воювати до моменту, поки не досягне своїх цілей – звільнить всю територію. Україна не віддасть свої території та не визнає Крим чи інші міста російськими", – наголосив Фейгін.

За його словами, вже в березні цього року у російських сил будуть значні проблеми з запасами боєприпасів, зокрема артилерійських.

Варіанти закінчення війни в Україні

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що 2023 рік принесе Україні перемогу, а Росії – трансфер влади.

Проте автори видання Financial Times зазначають, що 2023 року не буде створено умов, необхідних для припинення війни Росії проти України.

Англійський дослідник сухопутних війн Джек Вотлінг говорить, що президент Росії Володимир Путін може спробувати затягнути конфлікт, сподіваючись на виснаження західної підтримки й розвал економіки України.

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