Курс валют в Україні на 2 січня: євро рвонув догори

Нацбанк сьогодні, 2 січня, оновив офіційний курс валют.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.

Євро здорожчав на 8 копійок і коштує 39,03 грн.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 4 копійки від рівня попереднього року і становить 8,33 грн.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

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