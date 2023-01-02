Курс валют в Украине на 2 января: евро рванул вверх

Нацбанк сегодня, 2 января, обновил официальный курс валют.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Евро подорожал на 8 копеек и стоит 39,03 грн.

Официальный курс польского злотого повысился на 4 копейки от уровня предыдущего года и составил 8,33 грн.

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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