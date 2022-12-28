Курс валют в Украине на 28 декабря: сколько стоят доллар и евро

В банках доллар продают в среднем за 40 грн, евро – за 41 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 28 декабря. За минувшие сутки стоимость доллара не изменилась, а евро – выросло на 4 коп.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс валют НБУ :
- 1 доллар США – 36,57,
- 1 евро – 38,89.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" — 40,2 грн — 40,85 грн
- "Ощадбанк" – 40, грн – 40,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,4 грн – 40,9 грн,
- "Райффайзен" – 40,2 грн – 40,9 грн,
- ПУМБ – 40,25 грн – 41,25 грн.
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 41,23 грн – 42,3 грн,
- "Ощадбанк" – 41,5 грн – 42,6 грн,
- "Укрэксимбанк" – 42,25 грн – 42,75 грн,
- Райффайзен — 42,0 грн — 42,6 грн,
- ПУМБ – 42,25 грн – 43,25 грн.
Напомним, по пессимистическому прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.
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