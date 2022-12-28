Курс валют в Україні на 28 грудня: скільки коштують долар та євро

В банках долар продають у середньому за 40 грн, євро - за 41 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 28 грудня. За минулу добу вартість долара не змінилася, а євро - зросла на 4 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют НБУ:

1 долар США - 36,57,

1 євро - 38,89.

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 40,2 грн - 40,85 грн

"Ощадбанк" - 40, грн - 40,85 грн

"Укрексімбанк" - 40,4 грн - 40,9 грн,

"Райффайзен" - 40,2 грн - 40,9 грн,

ПУМБ - 40,25 грн - 41,25 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 41,23 грн - 42,3 грн,

"Ощадбанк" - 41,5 грн - 42,6 грн,

"Укрексімбанк" - 42,25 грн - 42,75 грн,

"Райффайзен" - 42,0 грн - 42,6 грн,

ПУМБ - 42,25 грн - 43,25 грн.

Нагадаємо, за песимістичним прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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