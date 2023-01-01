Ракетні удари РФ по Україні: військовий експерт нагадав про “подарунки” Кравчука і Кучми

В контексті ядерного роззброєння та для розрахунків за спожитий російський газ у 1990-х роках РФ отримала від України ескадрилью бомбардувальників Ту-95 ("Ведмеді") та близько 400 ракет типу Х-55, якими під час повномасштабного вторгнення держава-агресорка атакувала українські міста.

Про це військовий експерт Олег Жданов нагадав у своєму відеоблозі.

За його словами, близько 15 військових літаків перегнали до російського міста Красноярська, де вони базувалися доволі довго.

“Яка їхня подальша доля, я не відслідковував. Пригадую, що один з них розбився через помилку пілотів. Це були практично нові літаки, деякі з них, за словами наших льотчиків, мали всього 30 годин нальоту”, - розповів експерт.

Тоді ж, нагадав Жданов, Україна передала Росії близько 400 ракет типу Х-55.

“Це рішення ухвалили ще за президентства Кравчука, а передавали за часів Кучми. Кравчук дав згоду і провів всі підготовчі переговори до підписання Будапештського меморандуму щодо відмови України від ядерної зброї, а передавав уже Кучма. Це були основні носії ядерної зброї — як ракети, так і літаки”, - пояснив експерт.

Жданов також підкреслив, що ці “подарунки” росіянам були не тільки наслідком відмови від ядерної зброї, але й мали економічне підгрунтя - літаками й ракетами погасили борги за російський газ.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія здатна максимум на 2-3 потужних удари високоточною зброєю.

Читайте також: