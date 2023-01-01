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У двох областях України оголосили про третій рівень небезпеки: що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У двох областях України оголосили про третій рівень небезпеки: що сталось

фото / Національний природний парк "Синевир"

У горах існує велика ймовірність сходження лавин.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях 2 січня оголосили про третій рівень небезпеки. Там очікується сходження лавин

Про це повідомили у ДСНС України. 

За даними рятувальної служби, у горах Прикарпаття та Закарпаття очікується відлига, а тому там ймовірне сходження лавин. У ДСНС через це оголосили про третій рівень небезпеки. 

"2 січня, у зв'язку з відлигою, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що до 4 січня в Україні буде тепла погода. Проте після цього ймовірні похолодання. 

В Укргідрометцентрі прогнозують, що всередині січня можливі сильні морози.

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Дата публікації
Перегляди
4286
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