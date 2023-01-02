Евро подорожал, доллар – без изменений: курс валют на 2 января в "ПриватБанке"

Наличный доллар в "ПриватБанке" остался на уровне 40,50 грн/долл.
Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 2 января, остался на уровне предыдущего показателя – 40,50 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 15 копеек – до 42,45 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 41,45 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 40,65 грн.
Напомним, что в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу следующего года он составит 45,8 грн за дол.
В то же время, по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.
В свою очередь, в Нацбанке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ, а также подчеркнули, что его колебания в течение года будут несущественными.
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