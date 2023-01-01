Оккупанты ночью обстреляли Херсон, часть города обесточена

Российские оккупанты в новогоднюю ночь покинули Херсон и прилегающие населенные пункты без света.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Он заявил, что российские агрессоры обстреляли объект критической инфраструктуры.

"Без электроснабжения — центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села. В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет", — сообщил Янушевич.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на первое января столицу Украины и область оккупанты снова атакуют ударными дронами.

Также мы информировали, что первого января по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

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