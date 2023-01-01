Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты ночью обстреляли Херсон, часть города обесточена

Дата публикации
Просмотры
815
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты ночью обстреляли Херсон, часть города обесточена

Фото: Associated Press

Агрессоры объект критической инфраструктуры

Российские оккупанты в новогоднюю ночь покинули Херсон и прилегающие населенные пункты без света.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Он заявил, что российские агрессоры обстреляли объект критической инфраструктуры.

"Без электроснабжения — центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села. В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет", — сообщил Янушевич.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на первое января столицу Украины и область оккупанты снова атакуют ударными дронами.

Также мы информировали, что первого января по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
815
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация